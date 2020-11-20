Menemen Belediye Başkanı Aksoy ile 21 kişi gözaltına alındı
İzmir'de, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile 21 kişi gözaltına alındı.
İzmir
İzmir'de Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyeye yönelik şikayetler üzerine soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında olduğu 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyonda, Aksoy ve bir belediye başkan yardımcısı ile 20 kişi gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan 7 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
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