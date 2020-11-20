Euro
9.01
Dolar
7.58
BIST 100
1,313.02
Altın
1,866.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor “10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali” Menemen Belediye Başkanı Aksoy ile 21 kişi gözaltına alındı
logo
Türkiye

Menemen Belediye Başkanı Aksoy ile 21 kişi gözaltına alındı

İzmir'de, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile 21 kişi gözaltına alındı.

Gökay Özalp   | 20.11.2020
Menemen Belediye Başkanı Aksoy ile 21 kişi gözaltına alındı

İzmir

İzmir'de Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyeye yönelik şikayetler üzerine soruşturma başlattı. 

Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında olduğu 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonda, Aksoy ve bir belediye başkan yardımcısı ile 20 kişi gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 7 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tokyo’da Kovid-19 uyarı seviyesi en yükseğe çıkarıldı
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 40 bini aştı
Meksika'da Kovid-19 kaynaklı ölümler 100 bini aştı
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 57 milyonu aştı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Menemen Belediye Başkanı Aksoy ile 21 kişi gözaltına alındı

Menemen Belediye Başkanı Aksoy ile 21 kişi gözaltına alındı

Türk Kızılay Coca Cola'nın 3,5 milyon liralık yardımını depremzedelere ulaştıracak

İzmir depreminde 'online' yardımlaşma

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy CHP'den istifa etti

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy CHP'den istifa etti
İzmir depreminde 92 camide hasar oluştu

İzmir depreminde 92 camide hasar oluştu
İzmir'de 107 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'de 107 sığınmacı kurtarıldı