Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Cordova: 2019 Meksika-Türkiye ilişkileri için fırsat yılı olabilir
Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Cordova, 2019'un Türkiye-Meksika ilişkileri açısından fırsat yılı olabileceğini ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi için adımlar atılabileceğini belirtti.
Ankara
Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Bernardo Cordova, Türkiye-Meksika ilişkileri ile iki ülkenin ekonomik ve kültürel iş birliği potansiyeline ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
Meksika ile Türkiye'nin, dünyanın en büyük 15. ve 17. ekonomileri olduğunu vurgulayan Cordova, iki ülkenin de genç nüfusa, modern ve gelişmekte olan bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Cordova, ikili ilişkileri göz önünde bulundurarak ticaretin de aynı şekilde gelişmiş bir düzeyde olması gerektiğini ifade etti.
Türkiye ve Meksika için 2019 yılının fırsat yılı olabileceğine işaret eden Cordova, siyasi, ticari, ekonomik, hukuki konular ile iş birliğini görüşmek üzere 2013'te kurulan İki Uluslu Üst Düzey Komisyonun bu yıl ikinci toplantısının yapılması için çalıştıklarını kaydetti.
Büyükelçi Cordova, Türkiye İhracat Meclisinden (TİM) bir heyetin, bir süre önce Meksika'yı ziyaret ettiği bilgisini paylaştı.
Her iki hükümetin de 7. turu tamamlanan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerine devam edilmesinin mümkün olup olmadığını görmek isteyeceğini söyleyen Cordova, bu konudaki görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.
"THY'nin Meksika'ya doğrudan uçuşu turizm ve ticareti etkileyecek"
Cordova, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Meksika'da ofis açmasının ikili ilişkilerin geliştirilmesi için atılan iyi bir adım olduğunun altını çizerek şöyle devam etti:
"Biz de Meksika İşbirliği ve Kalkınma Ajansına (AMEXCID) sahibiz. TİKA ve AMEXCID, özellikle üçüncü ülkelere yönelik geliştirme projelerinde iş birliği yapma fırsatına sahiptir. Orta Amerika ve Karayipler, bu alanda kalkınmayı teşvik eden programlar tasarlamak için Türkiye ve Meksika'nın güçlerini birleştirdiği bir alan olabilir."
Türk Hava Yolları (THY) Kargo'nun geçen yıl ekim ayında Meksika'ya uçuşlar başlattığını anımsatan Cordova, THY'nin gelecek ağustos ayında doğrudan uçuşlara başlayacak olmasının, turizm ve ticareti çok daha hızlı bir şekilde olumlu etkileyeceğini söyledi.
"Meksika, Türkiye'deki darbe girişimine ilk tepki gösteren ülkelerden biriydi"
Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelesine de değinen Büyükelçi Cordova, ülkelerinin demokratik ilkelere ve anayasal düzene saygı konusunda inancını yeniden teyit ettiğini ve devletin tüm kurumlarının yasal olarak oluşturulmuş bir sivil otoriteye tabi kılınmasının, demokrasinin temel unsuru olduğunu belirterek "Meksika, Türkiye'deki darbe girişimine ilk tepki gösteren ülkelerden biriydi." dedi.
İki hükümetin de ilişkilerin her alanda daha yakın olması gerektiği yönünde hemfikir olduğunu dile getiren Cordova, iki ülke dışişleri bakanlarının Üst Düzey İkili Komisyonun bu yıl ikinci toplantısını yapabilmesi için çalıştığını sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.