Mekke'nin fethinin 1389. yıl dönümü kutlandı
"Mekke'nin Fethi"nin 1388 yıl dönümü, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Ankara
Ankara'da Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Çankaya Şubesince "Mekke'nin Fethi" etkinliği düzenlendi.
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Konferans Salonun'daki program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.
Derneğin Çankaya Şube Başkanı Cihan Uzun, burada yaptığı konuşmada, İslam dünyasındaki işgallere ve zulümlere işaret ederek, "Bütün bu işgallerin, çatışma ortamının sebebi en başta İslam coğrafyasının parçalanmışlığıdır." ifadesini kullandı.
AGD olarak Mekke'nin fethi dolayısıyla programlar düzenlediklerini belirten Uzun, iyinin, güzelin, doğrunun ve adil olanın hayatın her alanında tesisi için gayretlerini sürdüreceklerini kaydetti.
Programda, ilahi, şiir ve dualar okundu, Mekke'nin fethini anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.
"Siyer'i Nebi" yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.
İstanbul
İstanbul'da ise Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Beykoz Şubesinin düzenlediği etkinlikte Mekke'nin fethi kutlandı.
TÜGVA Beykoz Şube Başkanı Ekrem Tuncer, Çavuşbaşı Kasrı'nda gerçekleştirilen programda, Mekke'nin fethini, Hakk'ın batıla karşı gelişi olarak tanımladı.
Batılın yıkılmasının Hakk'ın hakim olması anlamına geldiğini belirten Tuncer, "İnsanlık tarihinde Mekke'nin fethi çok önemli bir dönüm noktasıdır. Hakk'ın hiçbir zaman yenilemeyeceğinin, her daim Hakk'ın galip olacağının mührüdür. Mekke'nin fethi putperestlere karşı 'Sizin putlarınız yıkılacak.' demektir." dedi.
Beykoz Müftüsü Ali Efe de katılımcılara Mekke'nin fethinin nasıl ve hangi stratejilerle gerçekleştirildiğini anlattı.
Protokol konuşmalarının ardından mehteran gösterisi yapıldı.
Etkinlikte yapılan çekilişle 20 yaşının altındaki gençlerden 2 kişiye umre ziyareti, 2 kişiye bisiklet, 2 kişiye telefon ve 2 kişiye de tablet hediye edildi.
Programa, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Muhammed Hanefi Dilmaç, MHP Beykoz İlçe Başkanı Oğuzhan Karaman ile diğer davetliler katıldı.
Samsun
Samsun'da Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfınca Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda gerçekleştirilen program, İstiklal Marşı'nın ardından Fetih Suresi tilavetiyle başladı.
Programda konuşan AGD İlkadım İlçe Başkanı Faruk Emin Eren, Anadolu Gençlik Derneğinin, milli, manevi değerlere sahip, bilgili ve çalışkan bir nesil yetiştirmenin gayretinde olduğunu söyledi.
Haksızlıklara karşı ses çıkarmayan bir din anlayışının toplumsal yok oluşa zemin hazırladığını dile getiren Eren, "Biz inanıyoruz ki insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Komşumuz açken tok yatmayı utanç vesilesi sayıyoruz." ifadelerini kullandı.
Genç nesillerin fetihle işgal arasındaki farkı anlaması gerektiğine değinen Eren, "Kabe, yeryüzündeki Müslümanların kıblesidir. Mekke şehirlerin anasıdır. Biz Mekke'nin fethinin önemini özellikle genç nesillere her yıl tekrar tekrar hatırlatmak gerektiğine inanıyoruz. Bu sebeple Mekke'nin fethi programı 81 ilde 600 noktada icra edilmektedir." diye konuştu.
Mekke'nin fethi sinevizyon gösteriminin ardından program, şiir ve müzik dinletisiyle devam etti.
Vatandaşların ilgi gösterdiği programda Siyer-i Nebi Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Program, Din Görevlileri Birliği Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve ilahiyatçı Faruk Turhan'ın konuşmasıyla son buldu.
Kayseri
Kayseri Şehir Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, ardından şiir dinletisi sunuldu, sinevizyon gösterimi yapıldı.
AGD Kayseri Şube Başkanı Baki Coşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kabe'nin yeryüzündeki bütün Müslümanların kıblesi olduğunu belirterek, şehrin fethinin önemini anlatmak gerektiğini söyledi.
Milli ve manevi değerlere sahip çıkan bir gençlik yetiştirmeye çalıştıklarını dile getiren Coşkun, "Aralık ayında Siyer-i Nebi Yarışması düzenledik. Burada onun ödül törenini de gerçekleştireceğiz. Biz bu programı alternatif bir etkinlik olarak gerçekleştirmiyoruz. İnsanları televizyonun karşısından ve günahlarından bir dakika olsun uzaklaştırabilir miyiz gayreti içindeyiz. Her yıl bu tarihte Türkiye'nin 81 ilinde bu tarz faaliyetleri yürütüyoruz." dedi.
Kırıkkale
Kırıkkale İl Müftülüğü Konferans Salonu'ndaki program İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başladı.
AGD Kırıkkale Şube Başkanı Yusuf Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, yılbaşı kutlaması adı altında yapılan kutlamaların İslam dini ve kültürüne uygun olmadığını ifade etti.
AGD'nin yıllardır "Mekke'nin Fethi" etkinliğini düzenlediğini, bu yıl da 600 noktada programın gerçekleştirildiği belirten Bayraktar, özellikle gençleri yılbaşı kutlamalarının etkisinden alıkoymak amacıyla ülke genelinde bu programları yaptıklarını söyledi.
Programda ilahiler okundu, semazen gösterisi sunuldu. Etkinliğe, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Vurgun ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kırşehir
Kırşehir'deki program da Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından açılış konuşmasını yapan AGD Kırşehir Şube Başkanı Mehmet Terzioğlu, insanlığın kaybettiği değerlerin yeniden ortaya konulması gerektiğini, Hz. Muhammed'in hayatının bu anlamda bir yol haritası olduğunu söyledi.
Mekke'nin fethiyle dünyaya yayılan İslam inancının 14 asır önce kardeşliği ve barışı getirdiğini vurgulayan Terzioğlu, 2 milyara yaklaşan Müslüman nüfusunun aynı inançla birlik olması gerektiğini ifade etti.
Program kapsamında Mekke'nin Fethi'nin önemini konu alan bir konferans düzenlendi, ardından Siyer-i Nebi Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.