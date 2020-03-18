Mehmetçikten terör örgütünün mayınlı saldırısında yaralanan kız çocuğuna tekerlekli sandalye
Türk Silahlı Kuvvetleri, Tel Abyad'da YPG/PKK'nın evine tuzakladığı mayının patlaması sonucu yaralanan kız çocuğuna tekerlekli sandalye hediye etti.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Mehmetçik, Tel Abyad'da terör örgütü YPG/PKK'nın tuzakladığı mayının patlaması sonucu gözlerini kaybeden, bacakları ve sol kolunu kullanamayan kız çocuğunu evinde ziyaret etti.
Tel Abyad'da, terör örgütü PKK/YPG'nin evlere tuzakladığı mayının patlaması sonucu gözlerini kaybeden ve bacakları ile sol kolunu kullanamayan masum kız çocuğu, Mehmetçik tarafından evinde ziyaret edilerek tekerlekli sandalye yardımı yapıldı.#MSB #TSK pic.twitter.com/imIHyHzFFl— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 18, 2020
Askerler, çocuğa tekerlekli sandalye hediye etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.