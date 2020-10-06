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Türkiye

Mehmetçik'ten kırsal mahallelerdeki okullara tablet desteği

Batman'ın Gercüş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uzaktan eğitim gören öğrencilere destek olmak amacıyla 8 tablet bilgisayarı kırsal mahallelerdeki okullara teslim etti.

İbrahim Torlak   | 06.10.2020
Mehmetçik'ten kırsal mahallelerdeki okullara tablet desteği

Batman

Askeri personel tarafından toplanan parayla alınan 8 tablet bilgisayar, öğrencilerin istifade etmesi amacıyla Gönüllü, Ardıçlı, Yemişli ve Ulaş kırsal mahallelerinde bulunan okullara teslim edildi.

Tabletlerin teslim edildiği okullarda eğitim öğretim gören öğrenciler, desteklerinden dolayı jandarma personeline teşekkür etti.

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