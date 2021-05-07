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Mehmetçikten Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yardım eli

Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam ediyor.

Aybüke İnal Kamacı   | 07.05.2021
Mehmetçikten Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yardım eli

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin yardım elini Barış Pınarı bölgesine uzatmaya devam ediyoruz. 7'nci Komando Tugay Komutanlığımız tarafından, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine kumanya yardımı ve yaşlılara sağlık taraması yapılırken çocuklara da kıyafet dağıtıldı."

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