Mehmetçikten Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yardım eli
Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam ediyor.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizin yardım elini Barış Pınarı bölgesine uzatmaya devam ediyoruz. 7'nci Komando Tugay Komutanlığımız tarafından, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine kumanya yardımı ve yaşlılara sağlık taraması yapılırken çocuklara da kıyafet dağıtıldı."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.