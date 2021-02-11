Euro
8.55
Dolar
7.05
BIST 100
1,556.06
Altın
1,842.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bakan Akar açıklamalarda bulunuyor Milli Savunma Bakanı Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov’un katıldığı Kış 2021 Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü" başladı
logo
Türkiye

Mehmetçik, teröristlere göz açtırmamak için 'kara kış'ta yaylaları didik didik arıyor

Ardahan'da teröristlerin barınmaması ve erzak temin etmemesi için kışın boşaltılan yaylalarda 56 operasyon yapan jandarma ekipleri, zaman zaman geceyi kardan yaptıkları "iglo" evlerde geçiriyor.

Günay Nuh   | 11.02.2021
Mehmetçik, teröristlere göz açtırmamak için 'kara kış'ta yaylaları didik didik arıyor

Ardahan

Ardahan'da jandarma timleri, teröristlerin barınmaması amacıyla dondurucu soğuk ve kara kışa rağmen, kış boyunca kentteki yaylalarda operasyon yaparak teröristlere göz açtırmıyor.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşlarca yazın kullanılıp kış mevsiminde boşaltılan yayla evlerinin terör örgütü mensuplarınca kullanılmasının engellenmesi amacıyla çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Bu çerçevede İl Jandarma Komutanlığı timlerinin yaylalara kış boyunca operasyonlar yaptığı aktarılan açıklamada, operasyonlarda yayla evlerinin ve çevresinin arandığı bildirildi.

Açıklamada, vatandaşın can ve mal güvenliği ile emniyetinin sağlanması amacıyla çalışmaların süreceği belirtilerek, "Bölücü terör örgütünün bölgemizde faaliyet göstermesine engel olmak ve teröristleri arayıp bulmak ve yok etmek amacıyla kış şartlarında 285 personelimizin katılımıyla 56 operasyonel faaliyet icra edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Dondurucu soğuk ve karla kaplı arazilerde operasyonlarına devam eden timlerin zaman zaman günlerce arazide kalıp geceyi kırsalda geçirdiği öğrenildi.

Geceyi kendilerinin kardan yaptığı eskimo usulü "iglo" evlerde geçiren Mehmetçik'in teröristlerin barınması ve erzak temin etmemesi için yaylaları didik didik aradığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB ülkeleri 'aşı pasaportu' konusunda bölünmüş durumda
Almanya Başbakanı Merkel, Federal Meclis’te Kovid-19 tedbirlerini savundu
Filistin halkının aşı mağduriyeti
Sağlık çalışanları için ikinci doz, 70 yaş üstü için ilk doz aşı uygulaması başladı
Kovid-19'u yenen Dr. Çetinsu: Yer ayaklarımın altından çekiliyor gibi oluyordu

Benzer haberler

Mehmetçik, teröristlere göz açtırmamak için 'kara kış'ta yaylaları didik didik arıyor

Mehmetçik, teröristlere göz açtırmamak için 'kara kış'ta yaylaları didik didik arıyor

Irak'ta artan DEAŞ tehdidi üzerine 3 bölgede operasyon başlatıldı

Esenyurt'ta sahte madeni avro basan işyerine baskın

Adana'da sosyal medya aracılığıyla uyuşturucuya özendirenlere yönelik operasyon

Adana'da sosyal medya aracılığıyla uyuşturucuya özendirenlere yönelik operasyon
İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu
Erzincan'da teröristlere yönelik 'Eren-3 Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül' operasyonu yapıldı

Erzincan'da teröristlere yönelik 'Eren-3 Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül' operasyonu yapıldı