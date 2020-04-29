Euro
7.57
Dolar
6.98
BIST 100
101,487.50
Altın
1,704.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı şehirlerin meydan ve caddelerindeki son durum CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, açıklamalarda bulunuyor
logo
Türkiye

Mehmetçik, PKK/YPG'nin sakat bıraktığı Suriyeli çocuğu ziyaret etti

Mehmetçik, terör örgütü PKK/YPG'nin sağ bacağını kaybetmesine neden olduğu 8 yaşındaki Suriyeli çocuğa ziyarette bulundu.

Cemil Murat Budak   | 29.04.2020
Mehmetçik, PKK/YPG'nin sakat bıraktığı Suriyeli çocuğu ziyaret etti

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan ziyarete ilişkin fotoğraflarla birlikte, "Alçak terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'da sivil yerleşim yerine tuzakladığı mayına basarak sağ bacağını kaybeden ve sol bacağından ağır yaralanan 8 yaşındaki Suriyeli çocuk, Türkiye'de tamamlanan tedavisinin ardından Mehmetçik tarafından evinde ziyaret edildi." ifadeleri kullanıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa ülkeleri salgına karşı aldığı tedbirleri kademeli olarak kaldırmaya devam ediyor
İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 800'e yaklaştı
Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor
İspanya'ya göre şu anda 'yönetimi en zor konu turizm'
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova: Virüs sonbaharda tekrar karşımıza belki daha fazla vakayla birlikte çıkacak

Benzer haberler

Mehmetçik, PKK/YPG'nin sakat bıraktığı Suriyeli çocuğu ziyaret etti

Mehmetçik, PKK/YPG'nin sakat bıraktığı Suriyeli çocuğu ziyaret etti

Barış Pınarı bölgesinde tuzaklanan anti-tank mayını imha edildi

MSB, Suriye'de görevli Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi'nden Türkiye'ye teşekkür

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi'nden Türkiye'ye teşekkür
İdlib'deki M4 kara yolunda 6'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi tamamlandı

İdlib'deki M4 kara yolunda 6'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi tamamlandı
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi