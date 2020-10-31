Euro
9.78
Dolar
8.35
BIST 100
1,112.37
Altın
1,878.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bayraklı ilçesinde bulunan Doğanlar Apartmanındaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından, Gülçin Aykut Soydan isimli vatandaş, yaklaşık 16 saat sonra yaralı kurtarıldı.
logo
Türkiye

Mehmetçik deprem bölgesindeki yardım faaliyetlerine destek veriyor

Milli Savunma Bakanlığı, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremin ardından bölgede görevlendirilen askerlerin ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli şekilde çadır kurma faaliyetlerine destek verdiğini bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 31.10.2020
Mehmetçik deprem bölgesindeki yardım faaliyetlerine destek veriyor

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremin ardından bölgede görevlendirilen askerlerin ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli şekilde çadır kurma faaliyetlerine destek verdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İzmir'de meydana gelen deprem sonrası bölgede görevlendirilen Mehmetçiklerimiz, yaraların bir an önce sarılması için devletimizin kurum ve kuruluşlarıyla koordineli şekilde çadır kurma faaliyetlerine destek sağlıyor." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da 25 eyalet merkezinde Kovid-19 kısıtlamaları
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 45 milyon 950 bini geçti
Belçika'da mağazalar kapatılıyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Sağlık Bakanı Koca: Yerli ürünlerimizi kardeşlerimizle paylaşarak salgınla mücadeleye katkı sağlıyoruz

Benzer haberler

AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım'dan deprem sonrası 'sabır' uyarısı

AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım'dan deprem sonrası 'sabır' uyarısı

Bakan Karaismailoğlu: Amacımız en kısa zamanda enkaz altındakilere ulaşmak

Bakan Selçuk: 8 milyon liralık acil yardım ödeneği bölgeye ulaştırıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı: Bazı depremzedeler geceyi camilerde geçirdi

Diyanet İşleri Başkanlığı: Bazı depremzedeler geceyi camilerde geçirdi
İzmir depreminin ardından tüm dünyadan Türkiye'ye taziye ve destek mesajları geldi

İzmir depreminin ardından tüm dünyadan Türkiye'ye taziye ve destek mesajları geldi
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na taziye telefonu

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na taziye telefonu