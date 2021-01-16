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Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki üç köyde erzak dağıttı

Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki üç köyde ihtiyaç sahiplerine erzak dağıttı.

Özcan Yıldırım   | 16.01.2021
Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki üç köyde erzak dağıttı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin yardım elinin Barış Pınarı bölgesine uzanmaya devam ettiği belirtildi. 

Paylaşımda, Tel Eviyab, El Muşrafa Bir Nouh ve El Halabiyye köylerindeki ihtiyaç sahiplerine AFAD koordinatörlüğünde erzak dağıtıldığı kaydedildi.

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