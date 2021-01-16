Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki üç köyde erzak dağıttı
Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki üç köyde ihtiyaç sahiplerine erzak dağıttı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin yardım elinin Barış Pınarı bölgesine uzanmaya devam ettiği belirtildi.
Ülkemizin yardım eli Barış Pınarı bölgesine uzanmaya devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 16, 2021
Bölgede yer alan Tel Eviyab, El Muşrafa Bir Nouh ve El Halabiyye köylerinde bulunan ihtiyaç sahiplerine, AFAD koordinatörlüğünde erzak dağıtımı yapıldı.#MSB #TSK pic.twitter.com/89aW5i89WW
Paylaşımda, Tel Eviyab, El Muşrafa Bir Nouh ve El Halabiyye köylerindeki ihtiyaç sahiplerine AFAD koordinatörlüğünde erzak dağıtıldığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.