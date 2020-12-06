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Türkiye

Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde insani yardım elini uzatmayı sürdürüyor

Türkiye, Barış Pınarı Harekatı'nın düzenlendiği bölgedeki sivillere insani yardımlarla destek olmaya devam ediyor.

Hamdi Çelikbaş   | 06.12.2020
Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde insani yardım elini uzatmayı sürdürüyor

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Suriyelilere yönelik insani yardımların devam ettiğini belirtti.

Türk askerlerinin bölge halkına ulaştırdığı yardımlara ilişkin fotoğrafların da yer aldığı paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiğimizin terörden temizlediği, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılan Barış Pınarı bölgesinde insani yardım malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor." ifadesi yer aldı. 

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