Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde insani yardım elini uzatmayı sürdürüyor
Türkiye, Barış Pınarı Harekatı'nın düzenlendiği bölgedeki sivillere insani yardımlarla destek olmaya devam ediyor.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Suriyelilere yönelik insani yardımların devam ettiğini belirtti.
Türk askerlerinin bölge halkına ulaştırdığı yardımlara ilişkin fotoğrafların da yer aldığı paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiğimizin terörden temizlediği, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılan Barış Pınarı bölgesinde insani yardım malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor." ifadesi yer aldı.
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