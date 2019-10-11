Euro
6.48
Dolar
5.86
BIST 100
99,251.75
Altın
1,484.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Barış Pınarı Harekatı - Akçakale/Tel Abyad Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Akçakale'de YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Cihan Güneş için Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katılıyor
logo
Türkiye

Medya-İş'ten gazetecilere yapılan saldırıya kınama

Medya İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu, Mardin'in Nusaybin ilçesinde gazetecilerin bulunduğu binaya YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıyı kınadı.

Esin Işık   | 11.10.2019
Medya-İş'ten gazetecilere yapılan saldırıya kınama

Ankara

Medya İşçileri Sendikası (Medya-İş) Yönetim Kurulu, Mardin'in Nusaybin ilçesinde gazetecilerin bulunduğu binaya YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıyı kınadı.

Medya-İş'in, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki Kamışlı'dan Nusaybin'e uzun namlulu silahlarla ateş açıldığı, mermilerin gazetecilerin bulunduğu binaya isabet etmesi sonucu Anadolu Ajansı muhabirleri Ömer Yasin Ergin ile Ahmet Kaplan'ın sıçrayan cam kırıkları dolayısıyla hafif şekilde yaralandığı anımsatıldı.

Ergin ve Kaplan'a geçmiş olsun dileğinde bulunulan paylaşımda, "Basın mensuplarına yapılan hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı'nın YPG tezleri manipülasyon
Barış Pınarı Harekatı ve Rusya’nın tavrı
Batı medyasında tezvirat harekattan önce başladı
IKBY Irak'taki gösterileri endişeyle izliyor
İran'ın yeni savunma vizyonunda başrol Devrim Muhafızları'nın

Benzer haberler

Medya-İş'ten gazetecilere yapılan saldırıya kınama

Medya-İş'ten gazetecilere yapılan saldırıya kınama

Şanlıurfa Valiliğinden basın mensuplarına duyuru