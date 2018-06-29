Uluslararası Medya Enformasyon Derneği Başkanı Değirmenci, "Bazı siyasilerin; özgür, güvenilir, tarafsız, etik ve hızlı habercilikle sadece Türkiye'nin değil dünyanın itibarlı haber kaynağı haline gelen AA'yı hedef almasını kınıyoruz." dedi.

İSTANBUL

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Başkanı Aslan Değirmenci, seçimlere gölge düşürmek, gerçeği perdelemek, sonuçları tartışılır hale getirmek için bazı siyasilerin manipülasyona sarılarak; özgür, güvenilir, tarafsız, etik ve hızlı habercilikle sadece Türkiye'nin değil dünyanın itibarlı haber kaynağı haline gelen Anadolu Ajansı'nı (AA) hedef almasını kınadıklarını bildirdi.

Değirmenci, yaptığı yazılı açıklamada, seçimlerin ardından 5 gün geçmesine karşın CHP'nin AA'dan özür dilemediğini belirtti.

Seçimlere gölge düşürmek, gerçeği perdelemek, sonuçları tartışılır hale getirmek için bazı siyasilerin manipülasyona sarılarak; özgür, güvenilir, tarafsız, etik ve hızlı habercilikle sadece Türkiye'nin değil dünyanın itibarlı haber kaynağı haline gelen AA'yı hedef almasını kınadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilli Genel Seçim sonuçlarını tartışılır kılmak, devleti ve hükümetin meşruluğunu tartışılır hale getirmek için dezenformasyona başvurulmasını sadece acziyet olarak değil, kaosa zemin hazırlamak için sahnelenen bir tiyatro olarak da görüyoruz.

Bu tiyatro sahneye konulduğu dakikalarda seçim sonuçlarını hızlı ve doğru şekilde dünyaya duyurarak oyunu bozan AA'ya ise UMED ailesi olarak teşekkür ediyoruz. Geniş halk kitlelerinin beyinlerinde yalanlarla şüphe tohumları oluşturmaya çalışan siyasileri özür dilemeye davet ediyoruz."

Politikanın öz eleştiriyle değer kazanabileceğini vurgulayan Değirmenci, "Biz CHP'den öz eleştiri yapmasını; en azından 'tamam, yanıldık' diyerek bir hakkın teslim edilmesini bekledik. Ancak CHP'nin bu değere sarılmak, özür dilemek yerine halen hile ve aldatma yöntemlerine başvurarak, kara propagandaya sarıldığını görüyoruz. İnsanları şüpheye sevk eden, kaygılı, mutsuz ve bilgi kirliliğiyle zihni karışıklığa yol açan bu anlayışı sandıktan çıkan sonuçtan ders almaya, milletin tercihine saygı duymaya ve iftira, çarpıtma, entrika ile özelde AA'yı, genelde gazetecileri hedef almaktan vazgeçip, özür dilemeye davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Değirmenci, ulusal sınırların ötesine taşıp dünya arenasında boy gösteren, küresel yalanlarla bellekleri silinen ve gelecekten beklentisi kalmayan toplumlara gerçekleri sunarak kıpırdanmalarını sağlayan, umut aşılayan AA'ya destek olmak yerine, önüne set kurmayı Türkiye'ye ve mazlumlara yapılan bir ihanet olarak gördüklerini kaydetti.

Muhabir: Çiğdem Alyanak