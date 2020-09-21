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Meclis yeni yasama yılına hazırlanıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 1 Ekim Perşembe günü yeni yasama yılına başlamak üzere toplanacak.

Sinan Uslu   | 21.09.2020
Meclis yeni yasama yılına hazırlanıyor Fotoğraf: Ali Balıkçı / AA

TBMM

TBMM Genel Kurulu 28 Temmuz'da girdiği tatili tamamlayarak, gelecek hafta 27. Dönem 4. Yasama Yılı için mesaisine başlayacak.

Yeni yasama yılı öncesi Meclis'in bazı noktalarında tamirat ve tadilat işleri yürütülürken, Genel Kurul salonunda başlatılan çalışmalar da tamamlanmak üzere. Bu kapsamda Genel Kurulda milletvekili ve basın locasındaki koltukların tamamı sökülerek, onarıldı.

Koltuk derilerinde meydana gelen yıpranma, çatlama ve yırtılmalar için macun çekildi, zımparalama işlemi sonrası orijinal rengine boyanarak onarım tamamlandı. Ayrıca bozuk olan 200 koltuk amortisörü yenilendi.

Yaz boyunca, tavan ve duvarların akustik boyalarının yapılması için askeri, resmi erkan ve Cumhurbaşkanlığı locası, seyirci, basın ve kordiplomatik localarının tamamına iskele kurularak çalışmalar yürütüldü. Söz konusu alanlardaki duvar ve tavanların tamamına, 1998'de yapılan tadilatta kullanılan orijinal akustik özellikli sıva malzemesi yeniden uygulandı. Böylece salon akustiği bozulmadan yıllar içinde yıpranan ve kirlenen yüzeyler yenilendi.

Kürsüye, iner-çıkarlı mekanizma

Reji arkasında depo olarak kullanılan alan değerlendirilerek sistem odası olarak düzenlendi. Buradaki elektrik ve mekanik sistemler yenilendi.

Genel Kurulun altındaki elektrik panolarının tamamı yenilendi. Bu kapsamda ikinci aşamada yenilenecek elektronik sistemler ile eklenecek yeni teknolojilere ilişkin kablolama çalışmaları için gerekli altyapı çalışmaları, 1 Ekim'e kadar tamamlanacak.

Ayrıca Genel Kuruldaki hatip kürsüsü, yeni dönemde engelli erişimine uygunluğunun sağlanması amacıyla mevcut yerinde iner-çıkar mekanizmalı olacak.


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