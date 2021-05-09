Euro
10.03
Dolar
8.24
BIST 100
1,441.33
Altın
1,831.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Meclis Başkanı Şentop, İSİPAB'ın İsrail'in şiddet ve zulmünü kınayan bildirisini paylaştı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği'nin (İSİPAB), TBMM Başkanlığının girişimiyle İsrail'in Filistinli Müslümanlara uyguladığı şiddet ve zulmü kınayan bir bildiri yayımladığını belirtti.

Ali Kemal Akan   | 09.05.2021
Meclis Başkanı Şentop, İSİPAB'ın İsrail'in şiddet ve zulmünü kınayan bildirisini paylaştı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'daki paylaşımında, İSİPAB'ın İngilizce ve Arapça olarak yayımlanan bildirisine de yer verdi.

Meclis Başkanı Şentop, paylaşımında, İSİPAB'ın bildirisindeki, "Kudüs ve kutsal mekanlarımız bizim kırmızı çizgimizdir. İsrail'in, Kudüs'ün ve Mescid-i Haram'ın statüsünü değiştirmeyi amaçlayan saldırgan operasyonlarını, Filistin halkının meşru haklarını gasp etme girişimlerini sürekli kınamaya devam edeceğiz." vurgusuna işaret etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Dünya genelinde Kovid-19 salgınında vaka sayısı 158 milyon 93 bine ulaştı
Türkiye'de Kovid-19 vaka sayısı 20 binin altına düşerek 18 bin 52 oldu
Almanya'da DİTİB Köln Merkez Camisinde Kovid-19'a karşı 1450 kişi aşılandı
AB ülkelerinde şimdiye kadar 160 milyon kişi ilk doz Kovid-19 aşısını yaptırdı

Benzer haberler

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği, Mescid-i Aksa'daki saldırıları kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği, Mescid-i Aksa'daki saldırıları kınadı

Meclis Başkanı Şentop, İSİPAB'ın İsrail'in şiddet ve zulmünü kınayan bildirisini paylaştı

Katar Emiri Temim'den 'İsrail'in saldırılarını durduracak her türlü rolü oynamaya hazırız' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam ülkeleri ve dünyaya Mescid-i Aksa ve Kudüs çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam ülkeleri ve dünyaya Mescid-i Aksa ve Kudüs çağrısı
Arap Birliği Filistin'in talebiyle olağanüstü toplanıyor

Arap Birliği Filistin'in talebiyle olağanüstü toplanıyor
İsrail, sene başından bu yana işgal altındaki Kudüs'te 700 kişiyi gözaltına aldı

İsrail, sene başından bu yana işgal altındaki Kudüs'te 700 kişiyi gözaltına aldı