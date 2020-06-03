Euro
7.57
Dolar
6.76
BIST 100
108,842.40
Altın
1,707.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, video konferansla "Kovid-19 Dönemi ve Sonrası İş Dünyası" toplantısına katılıyor.
logo
Türkiye

MEB ehliyet kursu ve sınavlarında alınacak koronavirüs önlemlerini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığınca ehliyet kursları ile teorik ve direksiyon sınavlarında, koronavirüs önlemlerinin eksiksiz uygulanması amacıyla "Trafik Adam" animasyonu hazırlandı.

Selma Kasap   | 03.06.2020
MEB ehliyet kursu ve sınavlarında alınacak koronavirüs önlemlerini açıkladı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce hazırlanan animasyonda, Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları, Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları, İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursları, Gemi Adamları Kursları ve Pilot Yetiştirme Kursları fiziki düzenlenmesinden, sürücü adaylarının ve görevlilerin uyması gereken kurallar, "Trafik Adam" karakteri tarafından izleyiciye aktarılıyor.

"Kontrollü sosyal hayat", "Hep birlikte tedbir" kapsamında kurslarda atılması gereken adımlar şöyle anlatıldı:

"Kurslarda görünür yerlerde Kovid-19 önlemleriyle ilgili bilgilendirici afişler asılacak. Kurs girişinde ve kurum içinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulacak. Başta derslikler olmak üzere kurslarda kullanılan bütün birimler, en az 1,5 metre sosyal mesafe olacak şekilde düzenlenecek. Her türlü faaliyet öncesinde ve sonrasında temas edilen yüzeylerle kullanılan araç gereçler dezenfekte edilecek. Kurslarda ve araçlarda tıbbi maske, kolonya, antiseptik ve dezenfektan ürünler bulundurulacak. Herkesin tıbbı maske takması sağlanacak. Kullanılmış maskeler ağzı kapalı çöp kutularına atılacak. Kurs bünyesinde bulunan kantin, büfe, çay ocağı gibi yerlerde tek kullanılmış bardak, tabak ve benzeri malzemeler kullanılacak. Kurslarda ve eğitim araçlarında ateş ölçer bulundurulacak. Eğitim personelinin ve kursiyerlerin ateşi ölçülecek. Hastalık belirtisi gösteren kişilerin en yakın sağlık kuruluşlarına ulaştırılması için gerekli tedbirler alınacak. Kursiyerler, ders aralarında toplu halde bir arada bulunmamaları hususunda bilgilendirilecek. Kursiyerler, uygulama eğitim alanlarına toplu olarak götürülmeyecek. Toplu olarak götürülmesi gereken durumlarda servis yapılacak araca, kapasitesinin yarısı kadar kursiyerin binmesi sağlanacak. Motosiklet ve iş makineleri uygulama eğitimi ve sınavlarında kursiyerlere kendilerine ait kask, baret, eldiven, kulaklık, yelek gibi malzemeler kullandırılacak."

Tüm sürücü kurslarında Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında gönderilen talimatlarına uyulacak.

Animasyonun, koronavirüs önlemlerinin kurslarda ve sınav sırasında eksiksiz uygulanmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 160 bini aştı
Kovid-19 tedavisinde ibuprofen denenecek
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor
Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı 36 bini aştı
Malezya'da Kovid-19 vaka sayısı 8 bine yaklaştı

Benzer haberler

MEB ehliyet kursu ve sınavlarında alınacak koronavirüs önlemlerini açıkladı

MEB ehliyet kursu ve sınavlarında alınacak koronavirüs önlemlerini açıkladı

LGS'ye hazırlanan öğrencilere 1280 soruluk 4. destek paketi yayımlandı

Bakan Selçuk: Öğretim programlarına okul dışı ve uygulama temelli müfredat yaklaşımımız var

MEB: Özel okullar telafi eğitiminin başlangıç tarihini ve süresini kendisi belirleyecek

MEB: Özel okullar telafi eğitiminin başlangıç tarihini ve süresini kendisi belirleyecek
Özel okullar 15 Ağustos'tan itibaren yüz yüze telafi eğitimlerine başlayacak

Özel okullar 15 Ağustos'tan itibaren yüz yüze telafi eğitimlerine başlayacak

MEB'in rehberlik hizmetlerinden yararlanan öğrenci ve veli sayısı 16 milyonu aştı

MEB'in rehberlik hizmetlerinden yararlanan öğrenci ve veli sayısı 16 milyonu aştı