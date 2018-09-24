Mavi listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl'de 15 Ağustos'taki hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin mavi listede aranan bölge sorumlularından "Dicle Zafer" kod adlı Raife Elmas olduğu tespit edildi.

anasayfa > Türkiye 24.09.2018

Mavi listedeki terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA

Bingöl'de 15 Ağustos'taki hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin mavi listede aranan bölge sorumlularından "Dicle Zafer" kod adlı Raife Elmas olduğu tespit edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Bingöl'de 15 Ağustos'ta bölücü terör örgütüne yönelik hava harekatı düzenlendiği anımsatıldı.

Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığınca mavi listede aranan bölge sorumlularından "Dicle Zafer" kod adlı Raife Elmas olduğu kaydedildi.

© Anadolu Ajansı 2018