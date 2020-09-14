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Maskesini takmayan, polisi görünce yolunu değiştiren kadın hakkında tutanak tutuldu

Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maskesini takmayan ve polisi görünce yolunu değiştiren kadın hakkında işlem yapıldı.

Gökhan Zobar   | 14.09.2020
Maskesini takmayan, polisi görünce yolunu değiştiren kadın hakkında tutanak tutuldu Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında polisin denetimleri devam ediyor.

Ekipler, araçlarından yaptıkları anonslarla vatandaşlara maske takmaları yönünde ikazda bulunurken, maskesini düzgün takmayanları da uyardı.

Saraçlar Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimde maskesini takmayan bir kadın, polisi görünce yolunu değiştirmeye çalıştı.

Uyarıların ardından maskesini takan kadın, ekiplere kimliğini vermekte bir süre direndi.

Polis, kadın hakkında tutanak tuttu.

Caddede gerçekleştirilen denetimlerde maske takmayan başka bir kişiye de işlem yapıldı.

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