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Maske denetimi sırasında polise mukavemet eden iki kişi gözaltına alındı

Edirne'de Çilingirler Caddesi'nde yapılan maske denetimi sırasında polise mukavemette bulunan iki kişi gözaltına alındı.

Hakan Mehmet Şahin   | 23.09.2020
Maske denetimi sırasında polise mukavemet eden iki kişi gözaltına alındı

Edirne

Edirne'de maske denetimi sırasında polise mukavemette bulunan iki kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çilingirler Caddesi'nde maske denetimi sırasında maske takmadıkları belirtilen iki kişiye kimlik sordu.

Kimliklerini beyan etmeyen ve bu yüzden polis merkezine götürülecekleri ifade edilen iki kişi, polis memurlarına güç kullanarak mukavemet gösterdi.

Etkisiz hale getirilen B.İ. ve A.I. hakkında Cumhuriyet savcısının talimatıyla "görevli memura mukavemet" ve "kasten yaralama" suçlarından işlem başlatıldı.

Maske takmadıkları ve kimlik beyan etmedikleri gerekçesiyle de B.İ. ve A.I. hakkında işlem yapıldı.

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