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Mart ayında düzenlenen 8 bin 41 operasyonda 89 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında mart ayında düzenlenen 8 bin 41 operasyonda 89 terörist etkisiz hale getirildi.

Sertaç Bulur   | 04.04.2020
Mart ayında düzenlenen 8 bin 41 operasyonda 89 terörist etkisiz hale getirildi Fotoğraf: İbrahim Yaldız/AA

Ankara

İçişleri Bakanlığınca yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında mart ayında düzenlenen 8 bin 41 operasyonda 89 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, "Mart ayında terör suçları kapsamında 6 bin 36 sosyal medya hesabı incelendi, 2 bin 752 kişi hakkında yasal işlem yapıldı." açıklamasında bulundu.

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