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Marmaris'te yerleşim yerlerine yakın noktada orman yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir noktada başlayan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Sabri Kesen,Ali Rıza Akkır   | 19.08.2019
Marmaris'te yerleşim yerlerine yakın noktada orman yangını

Muğla

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı.

Beldibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Yerleşim yerlerine yakın mesafedeki yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki arazöz ve orman işçileri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince müdahale ediliyor.

Ekipler, yangının yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor. 

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