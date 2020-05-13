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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.
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Marmaris'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarıya çıkıldığında maske takma zorunlu hale getirildi.

Sabri Kesen   | 13.05.2020
Marmaris'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirildi Fotoğraf: Sabri Kesen / AA

Muğla

Marmaris Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 önlemleri kapsamında yeni kararları görüştü.

Bu kararlara göre maske kullanımı, pazar yerleri, marketler, toplu çalışılan iş yerleri ve toplu taşıma araçlarında, cadde, sokak, park, alışveriş merkezi gibi açık ve kapalı alanlarda zorunlu hale geldi.

Karara göre vatandaşlar evlerinden çıktıkları andan itibaren maske kullanacak. Alışveriş merkezlerinin girişlerinde el antiseptiği bulundurulacak.

Yenidoğan İşitme Tarama Programı kapsamında, yenidoğan her bebeğin ilk testi hastaneden taburcu olmadan önce yapılacak.

İşitme taramasından kalan bebeklerin tekrar testleri için 31 Mayıs 2020 sonrasına randevu verilecek.

Ayrıca ilçede referans merkezi olmaması nedeniyle işitme tarama sevkli bebeklerin il dışına gitme durumları 31 Mayıs 2020 sonrasına ertelenecek.

Alınan kararlara uymayanlara idari para cezası verilecek.


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