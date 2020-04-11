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Sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu. Sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu. Sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu.
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Türkiye

Marmaray seferleri yarım saatlik aralıklarla devam ediyor

Marmaray'ın Halkalı-Gebze tren seferleri, sokağa çıkma yasağı kapsamı dışında kalan görevli ve vatandaşların ulaşımlarının sağlanması amacıyla yarım saat aralıklarla yapılıyor.

Cüneyt Kemal Özkök   | 11.04.2020
Marmaray seferleri yarım saatlik aralıklarla devam ediyor

Ankara

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Marmaray Halkalı-Gebze tren seferlerinin, sokağa çıkma yasağı kapsamı haricinde olan görevli ve vatandaşların, ev, iş ve görev yerlerine ulaşmaları için 06.00-22.00 arası yarım saatte bir yapılacağı belirtildi.

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