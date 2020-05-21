Euro
7.47
Dolar
6.81
BIST 100
102,971.80
Altın
1,732.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Marmaray geçişli ilk ihracat blok treni Sakarya'dan yola çıkıyor

Türkiye'de üretilen otomotiv parçalarını ve beyaz eşyaları taşıyan Marmaray geçişli ilk ihracat blok treni, Sakarya'nın Arifiye Tren İstasyonu'ndan hareket edecek.

Onur Orhan,Emre Ayvaz   | 21.05.2020
Marmaray geçişli ilk ihracat blok treni Sakarya'dan yola çıkıyor Fotoğraf: İbrahim Yozoğlu/AA

Sakarya

Reysaş Uluslararası Taşımacılık AŞ tarafından tırlarla istasyona getirilen otomotiv parçaları ve beyaz eşya yüklü 36 konteyner, 550 metre uzunluğundaki 18 vagondan oluşan trene yüklendi. 

Asrın projesi Marmaray'ı kullanarak direkt Avrupa'ya gidecek tren, Marmaray sayesinde Anadolu'dan Avrupa'ya direkt ulaşarak ülkenin ilk ihracat treni olma özelliğini taşıyor.

"Yeni bir milat yaşıyoruz"

Reysaş Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün yeni bir milat yaşadıklarını belirterek, Anadolu'nun ihraç ürünlerinin Marmaray kullanılarak Avrupa'ya gideceğini söyledi.

İhracatın bu sayede daha ucuz ve hızlı gideceğini vurgulayan Döven, "Anadolu Avrupa ile kucaklaşmış oluyor. Yüzyılın, miladın tüneli olan Marmaray'da yolcu taşınırken artık yük de taşınıyor." dedi.

Döven, 36 konteynerden oluşan beyaz eşya ve otomotiv yan sanayi ihraç ürünlerinin Macaristan'a vardıktan sonra Slovakya, Çekya, Macaristan, Almanya ve Polonya'ya ulaştırılacağını aktararak, "Bundan sonra da inşallah Anadolu'yu Avrupa'ya hızlandırarak götüreceğiz. Tırlarla gittiğimizde çok ülkeden geçip acılar çekiyoruz. Vize parası, geçiş parası, şoför, tır karnesi, teker gibi... Ama bu gördüğünüz tren kalktığında 4-5 gün sonra Avrupa'nın göbeğine ulaşacak. Yani Anadolu'nun ihracatçıları daha ucuza, daha hızlı ve kolay ülkesini kalkındıran insanlar olacak. Bu, bize yansıdığı kadar ihracat yapan insanların gelirlerine yansıyacak, ülkenin kalkınmasına faydalı olacak, daha çok ihracat yapacağız. O yüzden bence bugün çok özel bir gün. Lojistik olarak bununla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Altun Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini Washington Times'a anlattı
Tunus'ta koronavirüs nedeniyle kapatılan cami, restoran ve kafeler açılacak
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 95 bini geçti
ABD'de 'Kovid-19 önlemleri bir hafta erken alınsaydı 36 bin hayat kurtulurdu' tahmini
Avrupa ülkeleri tedbirleri kaldırmayı sürdürüyor

Benzer haberler

Marmaray geçişli ilk ihracat blok treni Sakarya'dan yola çıkıyor

Marmaray geçişli ilk ihracat blok treni Sakarya'dan yola çıkıyor

Japonya’nın ihracatında büyük düşüş

Turkish Cargo İzmir'den İstanbul'a uçuşa başlıyor

Hububat ve bakliyata Afrika ilgisi

Hububat ve bakliyata Afrika ilgisi
Limonda 10 bin tonluk dış satım izni ihracatçıları ve üreticileri sevindirdi

Limonda 10 bin tonluk dış satım izni ihracatçıları ve üreticileri sevindirdi
Kovid-19 süreci Türk hijyen ürünlerine yaradı

Kovid-19 süreci Türk hijyen ürünlerine yaradı