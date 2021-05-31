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Türkiye

Marmara'nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor

Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'in doğusuyla İstanbul'un Anadolu yakası ve boğaz çevresinde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak tahmin ediliyor.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 31.05.2021
Marmara'nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Marmara'nın doğusunda (Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'in doğusu, İstanbul'un Anadolu yakası ve boğaz çevresi) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerelde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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