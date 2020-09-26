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Türkiye

Marmara'nın batısı ve Ege'de kuvvetli rüzgar bekleniyor

Marmara'nın batısı ve Ege'de öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Merve Özlem Çakır   | 26.09.2020
Marmara'nın batısı ve Ege'de kuvvetli rüzgar bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde hava bugün parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Marmara'nın batısı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Manisa, İzmir, Giresun, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. 

Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 2-4 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Türkiye genelinde havanın mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Ege'de güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor. Bu nedenle meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

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