Marmara'da sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek
Marmara Bölgesi genelinde pazar ile perşembe günleri arasında sıcaklıkların 4 ila 6 derece, yer yer 8 derece artması bekleniyor.
İstanbul
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren bölge genelinde artacağı belirtildi.
Açıklamada, bölgede sıcaklıkların yer yer mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği kaydedilirken hava sıcaklıklarının 4-8 Ekim'deki artışı şu şekilde aktarıldı:
"4 Ekim Pazar Günü ile 8 Ekim Perşembe günleri arasında bölge genelinde (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne) sıcaklıkların 4 ila 6 derece, yer yer 8 derece artacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde (4-8 Ekim 2020 periyodunda) bazı il merkezlerimizde görülmesi beklenen en yüksek sıcaklıkların, İstanbul 28-33, Kocaeli 29-34, Sakarya 29-35, Yalova 26-32, Tekirdağ 24-33, Kırklareli 27-34, Edirne 27-34 derece civarında olacağı tahmin edilmektedir. "
5 il için sıcak hava uyarısı
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta gelecek hafta salı gününden cuma gününe kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Sıcak havadan dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.
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