Euro
7.53
Dolar
6.97
BIST 100
100,723.00
Altın
1,716.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Marmara'da sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde olacağı öngörülüyor.

İzzet Taşkıran   | 14.05.2020
Marmara'da sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

İstanbul çevreleri ve bölgenin doğusu ile Trakya'nın kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis öngörülen Marmara Bölgesi'nde, sıcaklık mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde olacak.

Rüzgarın, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BM Kovid-19 salgınının akıl sağlığına etkileri konusunda uyardı
ABD Federal Acil Durum Yönetim Kurumu Başkanı Gaynor'dan Türkiye'ye 'yardım teşekkürü'
Sudan’da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 90'a çıktı
Trump'tan Kovid-19'a rağmen eyalet valilerine okulları açın çağrısı
Belçika'da okullar 18 Mayıs'ta açılacak

Benzer haberler

Marmara'da sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor

Marmara'da sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor

Meterolojiden 7 il için sıcak hava uyarısı

Meteorolojiden sıcak hava dalgası uyarısı

Ülke genelinde Kuzey Afrika sıcakları etkili olacak

Ülke genelinde Kuzey Afrika sıcakları etkili olacak
Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteorolojiden yağış uyarısı
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıkacak

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıkacak