Marmara'da sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde olacağı öngörülüyor.
İstanbul
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde az bulutlu ve açık hava hakim olacak.
İstanbul çevreleri ve bölgenin doğusu ile Trakya'nın kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis öngörülen Marmara Bölgesi'nde, sıcaklık mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde olacak.
Rüzgarın, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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