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Marmara'da parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Lale Bildirici   | 27.05.2021
Marmara'da parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Parçalı ve az bulutlu hava öngörülen bölgede rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğudan orta kuvvette esmesi bekleniyor.



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