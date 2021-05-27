Marmara'da parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.
İstanbul
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu hava öngörülen bölgede rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğudan orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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