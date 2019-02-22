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Marmara soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor

Marmara Bölgesi'nin batı kesimleri, gece saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisine girecek.

Hatice Şenses Kurukız  | 22.02.2019
Marmara soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, akşam saatlerinden sonra Trakya'da, gece yarısına doğru İstanbul'da yağmur şeklinde başlayacak yağışın, gece saatlerinden sonra Trakya'da kar yağışına dönüşmesinin beklendiği belirtildi. 

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın batı kesimlerinin, bugün gece saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. İstanbul'daki yağışların, yarın sabah saatlerinde Avrupa Yakası'nın batısında, akşam saatlerine doğru il genelinde karla karışık yağmur, Avrupa Yakası'nın batısı ve yüksekleri ile Anadolu Yakası'nın iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı şeklinde olması bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

Trakya'da yer yer kuvvetli olması beklenen kar yağışının etkisinin pazar günü azalacağı, aynı gün öğleden sonra ise etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde rüzgarın da cumartesi günü kuvvetini arttırarak kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın pazar günü öğleden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının hafta sonu hissedilir derecede (5-10 derece) azalacağı öngörülüyor."

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