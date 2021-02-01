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Türkiye

Marmara Denizi'nde lodos 3 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Marmara Denizi'nde kuvvetli esen lodos 3 gündür deniz ulaşımını aksattı, hava koşulları nedeniyle balıkçılar da denize açılamadı.

Mesut Karaduman   | 01.02.2021
Marmara Denizi'nde lodos 3 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Marmara Denizi'nde 3 gündür etkisini sürdüren lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Marmara Denizi'nde kuvvetli esen lodos 3 gündür deniz ulaşımını aksatıyor. Tekirdağ sahilinde lodos nedeniyle dev dalgalar oluştu. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )

Yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, hızı zaman zaman saatte 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle 3 gündür Tekirdağ sahilinde bekliyor.

Gemiciler, yola çıkmak için rüzgarın dinmesini bekliyor.

Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, kıyıda ağlarını onarıyor.

Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, lodosun gün boyunca etkili olması bekleniyor.

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