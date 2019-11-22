Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem oldu.
İstanbul
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, 17.36'da Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem hissedildi.
Deprem Yalova'ya 0,68 kilometre uzaklıkta ve 7,03 kilometre derinlikte meydana geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.