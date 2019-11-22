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Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem oldu.

Semra Orkan   | 22.11.2019
Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İstanbul

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, 17.36'da Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem hissedildi. 

Deprem Yalova'ya 0,68 kilometre uzaklıkta ve 7,03 kilometre derinlikte meydana geldi.

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