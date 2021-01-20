Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
İstanbul
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.
Hava sıcaklıklarının artmaya başlaması ve mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde olması bekleniyor.
Rüzgarın, güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Bölgede buzlanma ve don beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
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