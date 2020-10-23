Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı öngörülüyor.
İstanbul
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde yer yer sis ve pus tahmin ediliyor.
Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı öngörülüyor.
Az bulutlu ve açık hava beklenen bölgede rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.