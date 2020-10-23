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Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı öngörülüyor.

İzzet Taşkıran   | 23.10.2020
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde yer yer sis ve pus tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı öngörülüyor.

Az bulutlu ve açık hava beklenen bölgede rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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