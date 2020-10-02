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Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İzzet Taşkıran   | 02.10.2020
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde olması bekleniyor.

Rüzgarın batı ve güneybatıdan (lodos) hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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