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Türkiye

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 8-10 derece azalması bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 8-10 derece azalacağı öngörülüyor. İstanbul ve bölgenin doğusunda aralıklı sağanak tahmin ediliyor.

İzzet Taşkıran   | 14.01.2021
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 8-10 derece azalması bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede çok bulutlu hava hakim olacak. 

İstanbul ve bölgenin doğusunda aralıklı sağanak bekleniyor. Tekirdağ'ın doğusunda sağanak, gece saatlerinden sonra Edirne'nin güney kesimlerinde karla karışık yağmur tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıkların hissedilebilir şekilde, 8-10 derece azalacağı öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, sabah saatlerinde zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

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