Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 8-10 derece azalması bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 8-10 derece azalacağı öngörülüyor. İstanbul ve bölgenin doğusunda aralıklı sağanak tahmin ediliyor.
İstanbul
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede çok bulutlu hava hakim olacak.
İstanbul ve bölgenin doğusunda aralıklı sağanak bekleniyor. Tekirdağ'ın doğusunda sağanak, gece saatlerinden sonra Edirne'nin güney kesimlerinde karla karışık yağmur tahmin ediliyor.
Bölgedeki sıcaklıkların hissedilebilir şekilde, 8-10 derece azalacağı öngörülüyor.
Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, sabah saatlerinde zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.