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Türkiye

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ila 3 derece artması bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede az bulutlu ve açık hava tahmin ediliyor.

Zeynep Rakipoğlu   | 26.02.2021
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ila 3 derece artması bekleniyor

İstanbul

Sıcaklıkların 1 ila 3 derece artması öngörülen Marmara Bölgesi'nde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.






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