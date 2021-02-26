Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ila 3 derece artması bekleniyor
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede az bulutlu ve açık hava tahmin ediliyor.
İstanbul
Sıcaklıkların 1 ila 3 derece artması öngörülen Marmara Bölgesi'nde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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