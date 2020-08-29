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Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde olacak

Marmara Bölgesi genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin yaklaşık 3-5 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

İzzet Taşkıran   | 29.08.2020
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde olacak Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Bölgede, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olması öngörülüyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bölge genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde olması nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.



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