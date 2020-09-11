Euro
8.83
Dolar
7.46
BIST 100
1,099.06
Altın
1,944.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanlığı, Siirt'te 1003 personelin katılımıyla Yıldırım-11 Herekol Operasyonu başlatıldığını bildirdi
logo
Türkiye

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacak

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

İzzet Taşkıran   | 11.09.2020
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacak Fotoğraf: Ahmet Bolat/AA

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacak.

Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, öğleden sonra zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 28 milyon 329 bini geçti
Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1209, Brezilya'da 922 kişi öldü
Afrika’da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bini aştı
'Kaybettiğimiz her bir can için acımız büyük'
Fransa'da son 24 saatte 9 bin 843 Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacak

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacak

1,5 dönümlük serada ürettiği ejder meyvesinden yılda 80 bin lira kazanıyor

Meteorolojiden Doğu Anadolu'da 'sıcaklıklarda artış' uyarısı

Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde

Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde olacak

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde olacak