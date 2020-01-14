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Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava etkili olurken, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

İzzet Taşkıran   | 14.01.2020
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak.

Pus ve sis öngörülen bölgede sıcaklıklar mevsim normalleri civarında, yer yer 1 ila 3 derece üzerinde hissedilecek.

Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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