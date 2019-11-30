Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkacak
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.
İstanbul
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.
Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin edilirken, yağışların İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Sıcaklıklar bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın, batı ve güneybatı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
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