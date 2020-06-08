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Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde

Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde olacağı Marmara Bölgesi genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

İzzet Taşkıran   | 08.06.2020
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi genelinde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. 

Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde olacağı bölgede, parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Rüzgarın, genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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