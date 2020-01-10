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Marmara Bölgesi'nde sıcaklık mevsim normallerinde olacak

Meteorolojiden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normalleri civarında olacağı bildirildi.

İzzet Taşkıran   | 10.01.2020
Marmara Bölgesi'nde sıcaklık mevsim normallerinde olacak

İstanbul

Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

Bölgede yer yer pus beklenirken sıcaklığın mevsim normalleri civarında olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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