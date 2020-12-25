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Marmara Bölgesi'nde parçalı yer yer çok bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

İzzet Taşkıran   | 25.12.2020
Marmara Bölgesi'nde parçalı yer yer çok bulutlu hava bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Bölge genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olması bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörüldüğünden, vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği uyarısı yapıldı.

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