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Türkiye

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Hasan Hüseyin Kulaoğlu   | 02.02.2021
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, sabah ilk saatlerde ve akşam saatlerinden sonra bölgenin doğusu, öğle saatlerinde ise batısında sağanak tahmin ediliyor.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak.

Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.


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