Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı öngörülüyor.
İstanbul
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'ndeki sıcaklıkta önemli bir değişiklik olmayacak.
Sıcaklığın mevsim normalleri civarında olacağı tahmin edilen bölgede, parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.
Bölgede rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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