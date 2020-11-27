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Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı öngörülüyor.

İzzet Taşkıran   | 27.11.2020
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'ndeki sıcaklıkta önemli bir değişiklik olmayacak.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında olacağı tahmin edilen bölgede, parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Bölgede rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


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