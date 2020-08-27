Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor
Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.
İstanbul
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bölgede rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.