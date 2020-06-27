Euro
7.69
Dolar
6.85
BIST 100
115,242.40
Altın
1,769.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi başlamak üzere
logo
Türkiye

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

İzzet Taşkıran   | 27.06.2020
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelindeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanmayacağı ve mevsim normallerinde olacağı tahmin ediliyor.

Parçalı ve az bulutlu hava beklenen bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya’da 990, Meksika’da 719, Hindistan'da 381 kişi öldü
Afrika’da Kovid-19 vaka sayısı 360 bini aştı
Arjantin'de karantina başkent ve çevresinde sıkılaştırılarak uzatıldı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Türkiye'den Brezilya'nın salgınla mücadelesine maske desteği

Benzer haberler

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor

Marmara bölgesinde sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor
Ülkenin büyük bölümünde şiddetli yağış bekleniyor

Ülkenin büyük bölümünde şiddetli yağış bekleniyor
Meteorolojiden Marmara ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Meteorolojiden Marmara ve Karadeniz için sağanak uyarısı