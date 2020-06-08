Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor
Marmara Bölgesi genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
İstanbul
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.
Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde olacağı bölgede, parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.
Rüzgarın, genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.