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Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

İzzet Taşkıran   | 25.09.2020
Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'ndeki sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması öngörülüyor.

Bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.

Rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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