Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.
İstanbul
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'ndeki sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması öngörülüyor.
Bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.
Rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.